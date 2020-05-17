2020-05-17T11:35:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Авиарейс в Воронеж для туристов, застрявших из-за коронавируса в Армении, перенесли

Нашим соотечественникам придется провести еще несколько дней в Ереване
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Теперь вылет намечен на 23 мая, время пока уточняетсяТеперь вылет намечен на 23 мая, время пока уточняетсяФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Перенесена дата вылета рейс NGT747 из Еревана в Воронеж. Ожидалось, что наши соотечественники, которым ранее не удалось выехать из столицы Армении из-за коронавируса, должны вернуться 17 мая. Теперь вылет намечен на 23 мая, время пока уточняется.

«КП-Воронеж» сообщала, что помимо жителей Воронежской области этим перелетом должны воспользоваться те, кто проживает в Белгородской, Курской, Орловской, Липецкой, Тульской, Тамбовской, Рязанской, Пензенской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях. Списки пассажиров пока еще формируются.

Сейчас в списке 58 заявок: зарегистрировались на перелет 83 человека. Примечательно, что это коммерческий перелет. Его стоимость - 140 евро - по нынешнему курсу чуть больше 11 тысяч рублей.

Также будет перенесена даты вылета рейса NGT743 из Еревана в Минеральные Воды. Он ранее был намечен на 18 мая. Уточняется дата и время вылета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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