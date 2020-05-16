В Воронеже на месте старой инфекционной больницы может появиться школа

16 Май 2020 2020-05-16T12:01:09+03:00

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Строительство нового многофункционального центра на улице Ростовской поможет избавиться от старой инфекционной больницы на улице Бахметьева. Об этом заявил губернатор Александр Гусев в субботу, 16 мая.

- Мы сможем ее закрыть, больница находится почти в центре города. Очень перспективный участок для жилищного строительства: там промышленные территории есть, ветхий жилой фонд. И там у нас не было земельного участка для строительства школы. Как раз участок из-под этой больницы мог бы эту проблему решить. Мы в перспективе над этим думаем, - прокомментировал губернатор.

Кроме того, Александр Гусев считает, что строительство медцентра поможет создать резерв «ковидных» коек в регионе. Он, в том числе, позволит соответствовать требованиям Роспотребнадзора и быстрее выходить из ограничительных мер. Даже после пандемии в области будет современная инфекционная больница с необходимым оборудованием и врачами.

Напомним, строительство медцентра началось 29 апреля. Сдать больницу планируется 30 июня. На данный момент объект готов на 20%. Уже возведены корпуса, ведется внутренняя отделка помещений. Накануне появились кадры здания с высоты птичьего полета.

ИСТОЧНИК KP.RU