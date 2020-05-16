В Воронеже на месте старой инфекционной больницы может появиться школа
Строительство нового многофункционального центра на улице Ростовской поможет избавиться от старой инфекционной больницы на улице Бахметьева. Об этом заявил губернатор Александр Гусев в субботу, 16 мая.
- Мы сможем ее закрыть, больница находится почти в центре города. Очень перспективный участок для жилищного строительства: там промышленные территории есть, ветхий жилой фонд. И там у нас не было земельного участка для строительства школы. Как раз участок из-под этой больницы мог бы эту проблему решить. Мы в перспективе над этим думаем, - прокомментировал губернатор.
Кроме того, Александр Гусев считает, что строительство медцентра поможет создать резерв «ковидных» коек в регионе. Он, в том числе, позволит соответствовать требованиям Роспотребнадзора и быстрее выходить из ограничительных мер. Даже после пандемии в области будет современная инфекционная больница с необходимым оборудованием и врачами.
Напомним, строительство медцентра началось 29 апреля. Сдать больницу планируется 30 июня. На данный момент объект готов на 20%. Уже возведены корпуса, ведется внутренняя отделка помещений. Накануне появились кадры здания с высоты птичьего полета.
ИСТОЧНИК KP.RU