2020-05-16T09:28:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области еще у 39 человек подтвердился коронавирус на 16 мая

Общее число зараженных - 1113
Юлия ДИДЕНКО
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Тем временем, болезнь победили 552 человека.Тем временем, болезнь победили 552 человека.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Воронежской области еще у 39 человек подтвердилась коронавирусная инфекция Сovid-19. Об этом сообщили в региональном оперштабе в субботу, 16 мая.

Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа. Всего в регионе диагноз подтвердился у 1113 местных жителей.

Напомним, за все время пандемии коронавируса в Воронежской области болезнь победили 552 человека. В медорганизациях изолировали 816 пациентов. Под наблюдением на дому находятся 2305 воронежцев, скончались 15 пациентов. Ожидается, что максимальной заболеваемости регион достигнет после 23 мая. После этого начнется снижение количества заражений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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