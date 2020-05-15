В Воронеже стройку новой быстровозводимой инфекционной больницы показали с высоты птичьего полета
Стройку многофункционального медцентра на улице Ростовской показали с высоты птичьего полета. Видео опубликовала пресс-служба правительства Воронежской области в пятницу, 15 мая.
Как рассказали власти, объект готов уже на 20%. Возведены корпуса, ведется утепление кровли, внутри помещений проводят отделку. Центр предназначен для борьбы с коронавирусом. После пандемии медучреждение будет многофункциональным.
Строительство началось 29 апреля. Сдать больницу планируется 30 июня. Ее площадь будет составлять 11 тыс. кв. м. Количество коек — 200. Для функционирования медцентра потребуется 28 врачей, 89 средних медработников, 24 человека младшего персонала, а также еще 39 других сотрудников.
Новый многофункциональный медцентр в Воронеже.
ИСТОЧНИК KP.RU