В Воронеже стройку новой быстровозводимой инфекционной больницы показали с высоты птичьего полета

15 Май 2020 2020-05-15T19:25:45+03:00

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Стройку многофункционального медцентра на улице Ростовской показали с высоты птичьего полета. Видео опубликовала пресс-служба правительства Воронежской области в пятницу, 15 мая.

Как рассказали власти, объект готов уже на 20%. Возведены корпуса, ведется утепление кровли, внутри помещений проводят отделку. Центр предназначен для борьбы с коронавирусом. После пандемии медучреждение будет многофункциональным.

Строительство началось 29 апреля. Сдать больницу планируется 30 июня. Ее площадь будет составлять 11 тыс. кв. м. Количество коек — 200. Для функционирования медцентра потребуется 28 врачей, 89 средних медработников, 24 человека младшего персонала, а также еще 39 других сотрудников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/779392" frameborder="0"></iframe> Новый многофункциональный медцентр в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU