2020-05-15T19:25:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже стройку новой быстровозводимой инфекционной больницы показали с высоты птичьего полета

Власти отчитались о ходе работ
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: правительство Воронежской области.Фото: правительство Воронежской области.
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Стройку многофункционального медцентра на улице Ростовской показали с высоты птичьего полета. Видео опубликовала пресс-служба правительства Воронежской области в пятницу, 15 мая.

Как рассказали власти, объект готов уже на 20%. Возведены корпуса, ведется утепление кровли, внутри помещений проводят отделку. Центр предназначен для борьбы с коронавирусом. После пандемии медучреждение будет многофункциональным.

Строительство началось 29 апреля. Сдать больницу планируется 30 июня. Ее площадь будет составлять 11 тыс. кв. м. Количество коек — 200. Для функционирования медцентра потребуется 28 врачей, 89 средних медработников, 24 человека младшего персонала, а также еще 39 других сотрудников.

Новый многофункциональный медцентр в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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