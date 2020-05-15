2020-05-15T18:24:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Воронежская область может выйти на плато по коронавирусу уже в ближайшее время

Ожидается, что это произойдет после 23 мая
Юлия ДИДЕНКО
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Воронежская область приблизилась к выходу на плато по коронавирусу. Ожидается, что максимальной заболеваемости регион достигнет после 23 мая. После этого начнется снижение количества заражений. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в пятницу, 15 мая.

- По завершении максимального инкубационного периода, прошедшего после майских праздников и возобновления деятельности промышленных предприятий, - пояснил глава ведомства Игорь Механтьев.

Напомним, с начала пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 в регионе заболели 1074 человека. Только за сутки диагноз подтвердился у 46 местных жителей, 77 выздоровели. Общее число победивших болезнь - 552. В медорганизациях изолировано 816 человек. Под наблюдением на дому находятся 2305 воронежцев, скончались 15 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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