2020-05-15T17:05:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 77 жителей Воронежской области победили коронавирус

Пациентов выписали из больниц
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области еще 77 местных жителей выздоровели от коронавирусной инфекции Covid-19 за сутки. Об этом сообщили в региональном оперштабе в пятницу, 15 мая.

Всего с болезнью смогли справиться 552 человека. Еще день назад их было 475. Тем временем, в медорганизациях изолировано 816 человек. Это на 12 меньше, чем сутками ранее. Под наблюдением на дому находятся 2305 местных жителей. Эта цифра со вчерашнего дня уменьшилась на 31. От коронавируса скончались 15 пациентов.

Напомним, 15 мая появилось еще 46 заболевших. Общее число зараженных составляет 1074.

ИСТОЧНИК KP.RU

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