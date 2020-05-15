На борту возвратного авиарейса из Еревана в Воронеж ожидается более 80 человек
Составлен список пассажиров рейса NGT747 из Еревана в Воронеж , на котором должны вернуться наши соотечественники, которым ранее не удалось выехать из столицы Армении из-за коронавируса. Его опубликовали 15 мая.
«КП-Воронеж» сообщала, что самолет авиакомпании Armenia должны вылететь 17 мая в 13.20 по местному времени. Пассажиры должны прибыть в аэропорт не позднее 10.20.
Помимо жителей Воронежской области этим перелетом смогут воспользоваться те, кто проживает в Белгородской, Курской, Орловской, Липецкой, Тульской, Тамбовской, Рязанской, Пензенской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях. Списки пассажиров пока еще формируются.
Сейчас в списке 58 заявок: есть как одиночные, так и групповые, видимо, некоторые россияне будут возвращаться домой семьями по 3-4 человека. Всего же на борту, по данным на момент публикации, ожидается 83 человека. Впрочем, это число еще может быть скорректировано.
ИСТОЧНИК KP.RU