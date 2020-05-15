В Воронежской области сотрудник школы упал с двухметровой высоты и погиб

15 Май 2020 2020-05-15T15:27:58+03:00

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В Таловском районе завершилось расследование несчастного случая, который произошел в местной школе в апреле 2020 года. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда в Воронежской области в пятницу, 15 мая.

Во время проведения демонтажных работ сотрудник муниципального учреждения упал с высоты больше двух метров. От полученных травм он погиб.

Во время проверки выяснилось, что с работником не проводили обучение по охране труда и целевой инструктаж. Кроме того, сотрудника не обеспечили средствами индивидуальной защиты.

- По результатам проведенного расследования несчастного случая к административной ответственности в форме штрафа привлечено должностное и юридическое лицо на общую сумму 290 тысяч рублей, - пояснили в ГТИ.

Материалы проверки направили в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. Проводится внеплановая проверка соблюдения законодательства об охране труда, согласованная с прокуратурой.

ИСТОЧНИК KP.RU