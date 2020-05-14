За нарушение режима самоизоляции оштрафовали жителя Армении, который ездил на работу в Воронеж из Семилук

14 Май 2020 2020-05-14T14:16:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Семилукский районный суд оштрафовал жителя Армении за нарушение режима самоизоляции. Мужчина прибыл в Семилуки из Армении и 14 дней должен был находиться дома во избежание распространения новой коронавирусной инфекции. Однако дома не усидел.

- Правоохранители совместно с сотрудниками администрации Семилукского района и медиками райбольницы установили, что мужчина покидал место самоизоляции. На суде он признался, что ездил на работу в Воронеж, мотивируя тем, что его тест на коронавирусную инфекцию был отрицательным, - отметили в суде.

Теперь нарушитель заплатит штраф в размере 15 000 рублей.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU