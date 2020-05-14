У сотрудника Нововоронежской АЭС обнаружили коронавирус

14 Май 2020 2020-05-14T10:37:38+03:00

Все, контактировавшие с данным человеком, изолированы - у них отрицательные результаты на Covid-19

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Во время планового тестирования сотрудников Нововоронежской АЭС на Covid-19 был получен положительный анализ у одного из работников. Эту информацию подтвердили «КП-Воронеж» в пресс-службе атомной электростанции.

В лаборатории регионального Центра гигиены и эпидемиологии подтвердили положительный результат. Заболевание протекает бессимптомно. Сотрудник прошел компьютерную томографию легких, был также проведен общий анализ крови, которые исключили наличие пневмонии.

- Все, контактировавшие с данным человеком, изолированы. У всех взяты анализы. Результаты отрицательные. Станция работает в плановом режиме и производит электроэнергию в соответствии с диспетчерским графиком, - комментируют в пресс-службе НВ АЭС.

Персонал станции использует средства индивидуальной защиты, проводится ежедневный термоконтроль работников и регулярная дезинфекция помещений.

Те сотрудники АЭС, присутствие которых на рабочих местах не является критически важным, продолжают трудиться в удаленном режиме.

Оперативный персонал максимально изолирован от контактов. На время пандемии коронавируса им организовали проживание на базе санатория-профилактория «Энергетик», где сотрудники находятся под круглосуточным медицинским наблюдением.

Отметим, что на кондитерской фабрике в Богданово Рамонского района несколько сотрудников заболели коронавирусом.

14 мая число жителей Воронежской области, у которых диагностировали коронавирус, превысило 1000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU