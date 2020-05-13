2020-05-13T18:24:31+03:00
Общество

Главный дорожник Воронежской области ответит на вопросы в прямом эфире

С Максимом Оськиным можно виртуально пообщаться, оставив комментарии под анонсами в пабликах правительства в соцсетях уже сейчас
Юрий КОЗЛОВ
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Максим Оськин.Максим Оськин.Фото: с портала правительства Воронежской области.
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В четверг, 14 мая, руководитель департамента дорожной деятельности области Максим Оськин в прямом эфире расскажет о реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Но его можно не только послушать, но и задать вопросы. Не обязательно касающиеся нацпроекта, но и не выходящие за рамки деятельности дорожной отрасли региона.

Трансляция прямого эфира начнется 14 мая в 12.00 в официальных пабликах правительства Воронежской области в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Но уже сейчас можно оставлять вопросы к комментариях под анонсами этого мероприятия в тех же соцсетях. Это можно сделать уже сейчас или во время трансляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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