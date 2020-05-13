2020-05-13T15:51:11+03:00
Общество

В Воронеже на фото попала большая очередь в МФЦ

Люди стояли на улице у филиала по адресу: улица Ростовская, 34, не соблюдая безопасную дистанцию
Олег КУЗНЕЦОВ
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Люди в очереди, несмотря на опасность коронавируса, стояли уж слишком близко друг к другу.Люди в очереди, несмотря на опасность коронавируса, стояли уж слишком близко друг к другу.Фото: "Мой и твой Воронеж".
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В паблике «Мой и твой Воронеж» 13 мая выложили фото приличной по размеру очереди. Автор снимка утверждает, что люди ожидали приема в отделении МФЦ по адресу: улица Ростовская, 34.

В комментариях высказывали предположения, что люди ожидают возможности заполнить заявление на получение 10 тысяч рублей на детей до 16 лет. Напомним, замысел подать его на портале госуслуг пока невыполним: видимо, сервис не выдержал наплыва посетителей и в итоге работать пока не может. С другой стороны, непонятно, почему в таком случае не штурмуют отделения Пенсионного фонда. Именно через него планируют делать эти выплаты. В то же время в Пенсионном фонде сообщили, что в МФЦ готовы принимать эти заявления, но по предварительной записи.

Как бы то ни было, очевидно, что стоявшие в очереди люди не соблюдали безопасную дистанцию, хотя разметка у входа, призванная ее регулировать, нанесена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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