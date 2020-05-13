Воронежцы могут принять участие в учете соловьев

13 Май 2020 2020-05-13T16:01:18+03:00

фото из группы "Центр охраны животных "Наша природа" в соцсети "Вконтакте"

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Союз охраны птиц 16-17 мая проводит ежегодную акцию «Соловьиные вечера» для учета количества этих птиц, гнездящихся на территории городов. Используя собранные данные, орнитологи установят численность городских соловьев. Для чего это надо?

- Соловей служит индикатором экологического состояния городских парков, скверов и других зелёных уголков города. При загрязнении среды соловьи покидают обжитую территорию. Такой сигнал позволяет вовремя принять меры, - рассказали организаторы. - Учёт соловьев – хороший пример «народного мониторинга», постоянного получения научной и важной для охраны природы информации с помощью широких слоёв населения.

Принять участие в «переписи» может любой желающий, используя следующую инструкцию:

1. Найдите место, где поют соловьи и сосчитайте их на заходе солнца;

2. Запишите адрес этого места: город, улица, дом/корпус. Если это парк, то укажите, в какой части Вы их слушали (в северной, южной, центральной и т.п.) или вблизи какой просеки или аллеи, если они имеют названия;

3. Опишите это место: палисадник около домов, пустырь, полоса кустарника вдоль железнодорожных путей или автодороги и т.п. Чем подробнее опишите, где именно сидят поющие птицы, тем лучше. Укажите, какие кусты или деревья они облюбовали, есть ли рядом водоём. По желанию можно прикрепить аудиозапись с песней соловья;

4. Внести сведения через сайт, указав ФИО: luscinia-luscinia.ru или сообщить данные координатору акции в Воронеже и области Валерии: valeriyakreys@gmail.com

Участников акции ждут свидетельства и призы от организаторов! Считать соловьев можно уже сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU