Воронежцы могут принять участие в учете соловьев
Союз охраны птиц 16-17 мая проводит ежегодную акцию «Соловьиные вечера» для учета количества этих птиц, гнездящихся на территории городов. Используя собранные данные, орнитологи установят численность городских соловьев. Для чего это надо?
- Соловей служит индикатором экологического состояния городских парков, скверов и других зелёных уголков города. При загрязнении среды соловьи покидают обжитую территорию. Такой сигнал позволяет вовремя принять меры, - рассказали организаторы. - Учёт соловьев – хороший пример «народного мониторинга», постоянного получения научной и важной для охраны природы информации с помощью широких слоёв населения.
Принять участие в «переписи» может любой желающий, используя следующую инструкцию:
1. Найдите место, где поют соловьи и сосчитайте их на заходе солнца;
2. Запишите адрес этого места: город, улица, дом/корпус. Если это парк, то укажите, в какой части Вы их слушали (в северной, южной, центральной и т.п.) или вблизи какой просеки или аллеи, если они имеют названия;
3. Опишите это место: палисадник около домов, пустырь, полоса кустарника вдоль железнодорожных путей или автодороги и т.п. Чем подробнее опишите, где именно сидят поющие птицы, тем лучше. Укажите, какие кусты или деревья они облюбовали, есть ли рядом водоём. По желанию можно прикрепить аудиозапись с песней соловья;
4. Внести сведения через сайт, указав ФИО: luscinia-luscinia.ru или сообщить данные координатору акции в Воронеже и области Валерии: valeriyakreys@gmail.com
Участников акции ждут свидетельства и призы от организаторов! Считать соловьев можно уже сейчас.
ИСТОЧНИК KP.RU