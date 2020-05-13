В Воронежской области разыскивают родственников пенсионерки, которая не помнит своего имени

13 Май 2020 2020-05-13T14:47:21+03:00

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В Воронежской области разыскивают родственников пожилой женщины. Информация об этом появилась в группе поисково-спасательного отряда «Черноземье» в среду, 13 мая.

Пенсионерка с января 2020 года находится в Борисоглебском психоневрологическом диспансере. Она представляется то Марией Ткачевой, либо Дергачевой. На вид ей 60-70 лет. рост 163 см и худощавое телосложение. У нее короткие темные волосы, серые глаза, над правым глазом родинка, нет нескольких зубов.

Всех, кто знает что-нибудь о женщине, просят звонить по телефонам: 8 960 131 97 08 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU