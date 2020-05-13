2020-05-13T10:27:04+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области коронавирусом заразились 153 медика

За месяц общая цифра заболевших сотрудников медучреждений увеличилась в три раза
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области с начала эпидемии коронавирусной инфекцией Covid-19 заразились 153 медика. Об этом корреспонденту «КП-Воронеж» сообщили в региональном оперштабе по борьбе с заболеванием в среду, 13 мая. За месяц эта цифра увеличилась в три раза.

Всего в регионе подтвердилось 983 случая коронавируса. Только за последние сутки выявили 40 случаев заражения. В медорганизациях остаются изолированными 852 человека. Под домашним наблюдением - 2 372.Треть зараженных коронавирусом - 306 человек - проходят лечение амбулаторно, то есть дома. С подтвержденным диагнозом Covid-19 скончались 15 человек. Выздоровели 352.

ИСТОЧНИК KP.RU

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