2020-05-12T18:36:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Воронежцев из-за пандемии коронавируса просят не ездить в Краснодарский край

Все приезжающие будут направляться в обсерватор на 14 дней
Олег ИВАНОВ
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Воронежцев просят воздержаться от поездок в Краснодарский край. В региональном правительстве предупреждают, что в связи с введением карантина на территории этого южного субъекта страны, все приезжающие будут направляться в обсерватор на 14 дней.

Отметим, что на въездах в Краснодар уже который день подряд появляются километровые пробки. Город продолжает жить в закрытом режиме из-за карантина, однако многие водители все еще пытаются попасть в краевой центр без пропуска.

Автомобили, не имеющие пропуск, разворачивают, а некоторым и вовсе выписывают штрафы за нарушение карантина.

Тем временем в Воронежской области число выздоровевших от коронавируса достигло 352 человек. Ранее мы сообщали, что 12 мая в нашем регионе зарегистрировали 44 новых случая заражения

ИСТОЧНИК KP.RU

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