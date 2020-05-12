2020-05-12T18:02:46+03:00
Звезды

10-й Платоновфест отменил 4 мероприятия

Не состоятся хореографический спектакль, концерт и два опен-эйра
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Дирекция Платоновского фестиваля, десятый форум которого перенесли из-за коронавируса с июня на 13-27 сентября, сверстала новое расписание событий.

Если к сентябрю эпидемиологическая ситуация в мире и в России стабилизируется, будет возможность принять иностранных артистов в Воронеже, то программа юбилейного фестиваля претерпит незначительные изменения, «потеряв» всего 4 события из ранее заявленных. Уже известно, что точно не состоятся:

- концерт трио Бехзода Абдураимова (Узбекистан), Марка Бушкова (Бельгия) и Джонатана Роузмана (Финляндия), который планировался 9 июня,

- хореографический спектакль #Минарет хореографа Омара Ражеха, Ливан, планировался 10-11 июня,

- опен-эйр «Музыка мира» в Белом колодце: HRDZA (Словакия), The Dead South (Канада) и Orange Blossom (Франция-Египет), планировался 13 июня,

- концерт Алекса Мендхэма и его оркестра «На волне 20-х» (Великобритания), планировался 20 июня.

Таким образом, в театральной и музыкальной программе десятого форума примут участие коллективы и солисты из 12 стран: Бразилии, Великобритании, Германии, Израиля, Италии, Казахстана, Латвии, Мексики, Нидерландов, России, Франции и Южной Кореи. Если в ближайшие месяцы не появится гарантии того, что зарубежные творческие коллективы смогут возобновить свои гастрольные выступления и приехать в Россию, дирекция рассматривает вариант с сохранением только российской программы. На сегодняшний день все отечественные музыканты и театры подтвердили перенос своих выступлений в рамках Платоновского фестиваля на сентябрь. Конечно, если к осени действующие ограничения на проведение массовых мероприятий и передвижения между регионами будут сняты.

Читайте корректное расписание Платоновфеста на сентябрь

ИСТОЧНИК KP.RU

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