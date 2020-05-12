В Воронежской области за сутки число выздоровевших от коронавируса увеличилось на 73 человека

12 Май 2020 2020-05-12T15:09:03+03:00

В то же время 12 мая в нашем регионе зарегистрировали 44 новых случая заражения

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Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области достигло 352 человек. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе регионального правительства. До этого сообщали о 279 людях, поборовших Covid-19. То есть за сутки число выздоровевших увеличилось на 73 человека.

Ранее мы сообщали, что 12 мая в нашем регионе зарегистрировали 44 новых случая коронавируса. Таким образом, число жителей Воронежской области, у которых установили Covid-19, выросло до 943.

Отметим, что почти треть всех заболевших коронавирусом в Воронежской области - 306 человек - проходят лечение амбулаторно, то есть на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU