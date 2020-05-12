Треть заболевших коронавирусом в Воронежской области лечатся амбулаторно

12 Май 2020 2020-05-12T13:56:04+03:00

То есть на дома этих людей посещают медики

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Почти треть всех заболевших коронавирусом в Воронежской области - 306 человек - проходят лечение амбулаторно, то есть на дому. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По данным на вечер 11 мая мы сообщали, что в больницах изолированы 824 человека. Под наблюдением на дому - 2 625 человек. В эту статистику входят как люди с подозрением на Covid-19, так и те, у кого уже подтвердился диагноз.

Утром 12 мая в нашем регионе зарегистрировали 44 новых случая коронавируса. Таким образом, число жителей Воронежской области, у которых установили Covid-19, выросло до 943.

ИСТОЧНИК KP.RU