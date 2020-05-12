2020-05-12T12:44:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Жители 12 регионов России смогут улететь на возвратном авиарейсе из Еревана в Воронеж

Правда, за билет придется заплатить 140 евро - по нынешнему курсу чуть больше 11 тысяч рублей
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Кормить на борту не будут - объясняют, что это сделано с целью безопасностиКормить на борту не будут - объясняют, что это сделано с целью безопасностиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Стали известны подробности авиарейса NGT747 из Еревана в Воронеж он назначен на 17 мая для возвращения россиян на родину. Напомним, наши соотечественники, которым ранее не удалось выехать из столицы Армении из-за коронавируса, должны вылететь в 13.20 по местному времени.

Помимо жителей Воронежской области этим перелетом смогут воспользоваться те, кто проживает в Белгородской, Курской , Орловской, Липецкой, Тульской, Тамбовской , Рязанской, Пензенской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях. Списки пассажиров пока еще формируются.

Выполняет рейс авиакомпания «Armenia». Что важно - это коммерческий перелет. Его стоимость - 140 евро - по нынешнему курсу чуть больше 11 тысяч рублей. Оплатить его можно только в офисе авиакомпании или в аэропорту вылета. При этом пассажиров предупреждают, что платить нужно в драмах - местной валюте. Произвести взаимозачет билета российской авиакомпании невозможно.

В тариф перелета входит 25 кг багажа и 8 кг ручной клади. А вот кормить на борту не будут - объясняют, что это сделано с целью безопасности. Зато можно провозить животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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