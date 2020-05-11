Еще 6 воронежцев вылечились от коронавируса

11 Май 2020 2020-05-11T20:00:29+03:00

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Оперштаб по коронавирусу в Воронежской области озвучил свежую на вечер 11 мая статистику по заболеванию. Еще шесть человек вылечили от COVID-19. Таким образом, с начала периода пандемии выздоровели 279 пациентов. На сегодняшний момент в больницах изолированы 824 человека (вчера их было. 790). Под наблюдением на дому - 2 625 человек.

Напомним, с конца марта у 899 жителей Воронежской области подтвердился COVID-19. Умерли от коронавируса 14 пациентов.

Напомним, в Воронежской области самая низкая в ЦФО заболеваемость коронавирусом

ИСТОЧНИК KP.RU