В Воронежской области самая низкая в ЦФО заболеваемость коронавирусом

11 Май 2020 2020-05-11T16:48:29+03:00

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Воронежская область входит в число регионов с самой низкой заболеваемостью COVID-19 в ЦФО. Так, на 100 тысяч жителей у нас приходится 38,5 подтвержденных диагнозов. Это самый низкий показатель в ЦФО. У соседей по Черноземью значительно выше: 51,4 случая на 100 тыс человек в Белгородской области, 77,8 – в Липецкой, 132,2 – в Курской, 135,3 – в Тамбовской. Самый высокий показатель - в Московской области – 289,9.

Напомним, по данным регионального оперштаба по коронавирусу, на 11 мая в Воронежской области 899 подтверждённых диагнозов COVID-19. Выздоровели 273 жителя региона. 14 человек умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU