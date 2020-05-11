Полицейские предупреждают воронежцев о новой схеме мошенничества
Воронежские правоохранители рассказали о новом типе дистанционных афер.
10 мая на неё попался житель Железнодорожного района. Поздно вечером 25-летний парень «зависал» в интернете и на какой-то из страниц в соцсетях увидел сообщение, что осуществив ставку на спорт, можно выиграть крупную сумму денег. Мужчина соблазнился «приманкой» и перевел на указанный счет 20 000 рублей.
- Таким образом, под предлогом выигрыша злоумышленник завладел деньгами, далее занес перечислившего деньги в «черный список» и больше не выходил на связь, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.
В целом, за 10 мая жертвами аферистов стали пять жителей Воронежской области. Все мошенничества совершены удаленно. Среди них традиционные разблокировка банковской карты, на которую, якобы производилась хакерская атака, звонки лже-сотрудников службы безопасности банка, которым беспечные люди доверили свои персональные данные, сообщение о том, что родственник совершил ДТП и для решения проблемы необходимо заплатить крупную сумму денег.
Будьте бдительны!
ИСТОЧНИК KP.RU
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