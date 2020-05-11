В Воронеже коронавирус подтвердился ещё у 51 пациента 11 мая

11 Май 2020 2020-05-11T10:47:44+03:00

С начала пандемии COVID-19 заразились 899 человек

Изменить размер текста: A A

Резкий скачок заболевших COVID-19 произошёл в Воронеже. Утром 11 мая региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о подтверждении тестов ещё у 51 жителя области. Это самый большой прирост за сутки с середины марта, ранее ежедневно выявляли по 30-39 новых больных.

Пациентов уже лечат, а их окружение тестируют на коронавирус.

Таким образом с начала пандемии в Воронежской области Covid-19 заразились 899 человек. 14 умерли. Выздоровели 273 жителя региона.

ИСТОЧНИК KP.RU