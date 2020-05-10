В Воронежской области еще два человека с коронавирусом умерли к 10 мая
В Воронежской области еще два человека умерли с подтвержденным диагнозом Covid-19. Об этом 10 мая сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу. Число пациентов, скончавшихся с этим вирусом, выросло до 14.
Вместе с тем выздоровели уже 273 человека - ранее мы говорили о 231 выписанном пациенте.
В медорганизациях остаются изолированы 790 жителей региона. Под домашним наблюдением - 2 380 человек.
Всего же диагноз Covid-19 был подтвержден в 848 случаях. 10 мая в Воронежской области официально подтвердили заражение новым коронавирусом еще у 39 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU