В Воронежской области еще два человека с коронавирусом умерли к 10 мая

10 Май 2020 2020-05-10T19:34:02+03:00

Число пациентов, скончавшихся с этим вирусом, выросло до 14. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Вместе с тем число выздоровевших выросло до 273

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В Воронежской области еще два человека умерли с подтвержденным диагнозом Covid-19. Об этом 10 мая сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу. Число пациентов, скончавшихся с этим вирусом, выросло до 14.

Вместе с тем выздоровели уже 273 человека - ранее мы говорили о 231 выписанном пациенте.

В медорганизациях остаются изолированы 790 жителей региона. Под домашним наблюдением - 2 380 человек.

Всего же диагноз Covid-19 был подтвержден в 848 случаях. 10 мая в Воронежской области официально подтвердили заражение новым коронавирусом еще у 39 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU