2020-05-10T17:50:52+03:00
Общество

В Воронеже установили новый указатель «Песчаный лог»

В дальнейшем планируют благоустроить территорию и вокруг него
Олег ИВАНОВ
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Указатель отпескоструен, чтобы и приблизить цвет букв к исходному, и создать эффект ржавчиныУказатель отпескоструен, чтобы и приблизить цвет букв к исходному, и создать эффект ржавчиныФото: с сайта мэрии Воронежа
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В Воронеже завершаются работы по установке указателя «Песчаный лог». Об этом 10 мая сообщили в пресс-службе мэрии. Прежний знак стоял на повороте к одноименному мемориальному комплексу с 1975 года, но в 2018 году он серьезно пострадал в ДТП. Указатель решили восстановить в виде, приближенном к изначальному.

В ночь с 8 на 9 мая подрядчик начал работы по установке указателя на основание. Масса новой конструкции - 2,5 тонны.

Металлический каркас высотой 96 см и длиной 5 м выполнен из черного металла. Буквы высотой 56 см созданы с использованием лазерной резки. Надпись дистанцирована от фоновой пластины нержавеющими втулками, что дает эффект «зависающих» в воздухе букв.

- Указатель отпескоструен, чтобы и приблизить цвет букв к исходному, и создать эффект ржавчины, состарив композицию – как символ трагических событий, произошедших на Песчаном логу. А память и надежду символизирует задний фон, выполненный из нержавеющей пластины, в которой отражаются буквы надписи и мирное небо, - рассказал представитель подрядной организации Сергей Бакшутов.

В дальнейшем планируют благоустроить территорию и вокруг указателя. Кроме того, в этом году на мемориальном комплексе пройдут масштабные работы, которые возвратят его к первоначальному историческому облику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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