Угонщик погрузчика стоимостью более 1,5 млн рублей снес четыре фонаря и свалился в кювет в Воронежской области
Как с шиком доехать до сельского магазина? 37-летний житель Острогожского района приглядел для такой поездки транспорт стоимостью более 1,5 млн рублей. Правда, это был фронтальный погрузчик, который мужчина нашел на территории сельхозпредприятия в селе Коротояк.
Ночью 7 мая селянин увидел, что в замке зажигания спецтехники остались ключи. Мужчина обрадовался и поехал в магазин за спиртным.
Вот только по пути угонщик не справился с управлением и протаранил сразу четыре опоры линии электропередач. После он и вовсе загнал погрузчик в кювет. Неумелый водитель сбежал с места аварии к своему приятелю, где продолжил выпивать.
Понятно дело, что полицейские быстро нашли пьяного преступника. Теперь ему предстоит ответить по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». А это до 5 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU