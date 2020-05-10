2020-05-10T12:55:04+03:00
Происшествия

Угонщик погрузчика стоимостью более 1,5 млн рублей снес четыре фонаря и свалился в кювет в Воронежской области

Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы
Олег ИВАНОВ
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Как с шиком доехать до сельского магазина? 37-летний житель Острогожского района приглядел для такой поездки транспорт стоимостью более 1,5 млн рублей. Правда, это был фронтальный погрузчик, который мужчина нашел на территории сельхозпредприятия в селе Коротояк.

Ночью 7 мая селянин увидел, что в замке зажигания спецтехники остались ключи. Мужчина обрадовался и поехал в магазин за спиртным.

Вот только по пути угонщик не справился с управлением и протаранил сразу четыре опоры линии электропередач. После он и вовсе загнал погрузчик в кювет. Неумелый водитель сбежал с места аварии к своему приятелю, где продолжил выпивать.

Понятно дело, что полицейские быстро нашли пьяного преступника. Теперь ему предстоит ответить по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». А это до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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