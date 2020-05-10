В Воронежской области коронавирус подтвердился еще у 39 человек на 10 мая

10 Май 2020 2020-05-10T10:36:00+03:00

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В Воронежской области официально подтвердили заражение новым коронавирусом еще у 39 человек в регионе. Об этом 10 мая сообщили в региональном оперативном штабе. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Уже установлено, с кем контактировали пациенты, - с ними ведется работа. Напомним, накануне заболевание обнаружили у 43 человек.

На днях Роспотребнадзор подтвердил новый коронавирус у пяти сотрудников Левобережной подстанции скорой медицинской помощи, и еще у трех - Советской подстанции. Одного из них уже выписали на долечивание, а еще один сотрудник готов приступить к работе - его больничный лист закрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU