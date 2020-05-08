На двух подстанциях скорой помощи в Воронеже медики заразились коронавирусом

8 Май 2020 2020-05-08T18:51:40+03:00

Когда стало известно о заражении, от работы отстранили сотрудников, находившиеся в тесном контакте с заболевшими коллегами Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

У всех восьми сотрудников заболевание протекало без каких-либо клинических проявлений

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Роспотребнадзор подтвердил новый коронавирус у пяти сотрудников Левобережной подстанции скорой медицинской помощи, и еще у трех - Советской подстанции. Одного из них уже выписали на долечивание, а еще один сотрудник готов приступить к работе - его больничный лист закрыт.

Заразившихся медиков выявили во время еженедельного тестирования на Covid-19, предусмотренного для всех специалистов. У всех сотрудников заболевание протекало без каких-либо клинических проявлений. Об этом 8 мая «КП-Воронеж» сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу.

Когда стало известно о заражении, от работы отстранили сотрудников, находившиеся в тесном контакте с заболевшими коллегами. Также на подстанциях провели дезинфекцию.

В скорой помощи действует масочный режим, проводится ежедневная термометрия со сбором информации о состоянии здоровья с занесением данных в специальный журнал. Сотрудников, у которых повышена температуры, отстраняют от работы и отправляют на осмотр к врачу-терапевту.

- Средствами индивидуальной защиты сотрудники учреждения обеспечены в полном объеме. Имеется неснижаемый запас СИЗ, обеззараживающих средств и кожных антисептиков, - дополнили в оперштабе.

Отметим, что сейчас в медорганизациях Воронежской области изолированы 772 человека с подозрением на новый коронавирус. Диагноз подтвержден в 766 случаях.

ИСТОЧНИК KP.RU