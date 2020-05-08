Умер бывший ректор Воронежского госуниверситета Иван Борисов

8 Май 2020 2020-05-08T15:02:38+03:00

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8 мая умер бывший ректор ВГУ Иван Борисов. Ему было 84 года.

Иван Иванович руководил университетом с 1998 по 2005 год. За это время в ВГУ открылись новые факультеты: компьютерных наук, фармацевтический, международных отношений.

Являясь крупнейшим специалистом по истории философии, Иван Борисов принял активное участие в открытии факультета философии и психологии в университете. Иван Иванович руководил научной школой «Человек в истории». Он - автор около 250 публикаций, шести монографий, книг, посвященных философским проблемам и о ВГУ (Борисов сам окончил его исторический факультет в 1962 году).

- Проницательный, всегда спокойный, доброжелательный и чуткий по отношению к людям, с неповторимым чувством юмора, профессионал высочайшего класса – он пользовался неизменным уважением и любовью как в научно-педагогическом сообществе, так и среди студентов ВГУ. Именно таким он навсегда останется в нашей памяти, - отметили в вузе.

Соболезнования выразил и губернатор Александр Гусев:

- Свою жизнь Иван Борисов посвятил науке и образованию, оставив в них яркий след. ВГУ сделал заметный шаг в своем развитии за время работы Ивана Ивановича ректором. В нашей памяти он останется талантливым ученым, педагогом, организатором. Передаю слова сочувствия и поддержки родным, друзьям, коллегам и ученикам Ивана Ивановича.

ИСТОЧНИК KP.RU