Жильцам больше 700 воронежских домов в мае отключат горячую воду
Вслед за отключением отопления в Воронеже начинается промывка и опрессовка теплосетей и связанные с проведением работ отключения горячей воды. Тепловики уже составили график на май. Сезон холодной воды в некоторых домах откроется уже во вторник, 12 мая. Как и в прошлые годы, продолжительность отключения кипятка составит в среднем около 14 дней.
В мае в график попадут больше всего домов из Коминтерновского и Ленинского районов. Список можно найти по ссылке.
Как отмечают в мэрии, график может незначительно корректироваться. Обо всех изменениях узнавайте у теплоснабжающей организации.
ИСТОЧНИК KP.RU