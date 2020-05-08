2020-05-08T12:30:13+03:00
Общество

Жильцам больше 700 воронежских домов в мае отключат горячую воду

В городе стартует подготовка к новому отопительному сезону
Елена ФЕДЯШЕВА
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В среднем, терпеть неудобства придется две неделиВ среднем, терпеть неудобства придется две неделиФото: из архива «КП»
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Вслед за отключением отопления в Воронеже начинается промывка и опрессовка теплосетей и связанные с проведением работ отключения горячей воды. Тепловики уже составили график на май. Сезон холодной воды в некоторых домах откроется уже во вторник, 12 мая. Как и в прошлые годы, продолжительность отключения кипятка составит в среднем около 14 дней.

В мае в график попадут больше всего домов из Коминтерновского и Ленинского районов. Список можно найти по ссылке.

Как отмечают в мэрии, график может незначительно корректироваться. Обо всех изменениях узнавайте у теплоснабжающей организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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