Жильцам больше 700 воронежских домов в мае отключат горячую воду

8 Май 2020 2020-05-08T12:30:13+03:00

В среднем, терпеть неудобства придется две недели Фото: из архива «КП»

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Вслед за отключением отопления в Воронеже начинается промывка и опрессовка теплосетей и связанные с проведением работ отключения горячей воды. Тепловики уже составили график на май. Сезон холодной воды в некоторых домах откроется уже во вторник, 12 мая. Как и в прошлые годы, продолжительность отключения кипятка составит в среднем около 14 дней.

В мае в график попадут больше всего домов из Коминтерновского и Ленинского районов. Список можно найти по ссылке.

Как отмечают в мэрии, график может незначительно корректироваться. Обо всех изменениях узнавайте у теплоснабжающей организации.

ИСТОЧНИК KP.RU