2020-05-08T15:03:03+03:00
Общество

Мэрия передумала отключать воронежцам горячую воду до лета

График пересмотрели из-за эпидемии коронавируса
Елена ФЕДЯШЕВА
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Воронежцы смогут соблюдать личную гигиену с комфортом до конца маяВоронежцы смогут соблюдать личную гигиену с комфортом до конца маяФото: из архива «КП»
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Мэрия Воронежа отменила свое решение об отключении горячей воды в мае для проведения промывки и опрессовки сетей. Напомним, на сайте горадминистрации был опубликован график на май, где первой датой значилось 12 число месяца. Позже пресс-служба назвала это решение ошибочным и принесла извинения горожанам.

Как пояснили чиновники, в связи с продолжающимся ростом количества заболевших коронавирусом, было бы неправильно лишить горожан возможности комфортного соблюдения личной гигиены.

В мэрии заверили, что до конца мая кипяток не отключат. А новый график, теперь уже на июнь, пообещали опубликовать в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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