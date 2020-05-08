Мэрия передумала отключать воронежцам горячую воду до лета
Мэрия Воронежа отменила свое решение об отключении горячей воды в мае для проведения промывки и опрессовки сетей. Напомним, на сайте горадминистрации был опубликован график на май, где первой датой значилось 12 число месяца. Позже пресс-служба назвала это решение ошибочным и принесла извинения горожанам.
Как пояснили чиновники, в связи с продолжающимся ростом количества заболевших коронавирусом, было бы неправильно лишить горожан возможности комфортного соблюдения личной гигиены.
В мэрии заверили, что до конца мая кипяток не отключат. А новый график, теперь уже на июнь, пообещали опубликовать в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU