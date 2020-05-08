Под Воронежем остановили «Лексус» с наркокурьерами

8 Май 2020 2020-05-08T12:01:58+03:00

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На трассе «Дон» в Рамонском районе остановили автомобиль «Лексус GS-350». У полицейских была информация о том, что на нем могут передвигаться наркокурьеры. В машине находились водитель и пассажир: молодые люди в возрасте 33 и 19 лет, жители Воронежа.

Во время досмотра полицейские заметили, что один из злоумышленников придерживает рукой содержимое кармана куртки. Там оказался сверток, перемотанный синей изолентой. Его содержимое передали на экспертизу. Анализ показал, что в пакете находился наркотик мефедрон весом 470 граммов.

- Задержанные пояснили, что приобрели наркотик на территории Московской области бесконтактным способом путем извлечения из тайника, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - В ходе обыска на съемной квартире в Коминтерновском районе Воронежа полицейские обнаружили еще около 20 граммов мефедрона, а также электронные весы и упаковочные материалы.

Подозреваемых заключили под стражу. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в особо крупном размере». Наказание по ней предусматривает до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU