На пяти улицах Воронежа отключат воду 12 мая

8 Май 2020 2020-05-08T10:53:33+03:00

Воды не будет в течение рабочего дня Фото: из архива «КП»

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Ранее перенесенные работы по подключению стадиона «Буран» состоятся 12 мая. В связи с этим с 09:00 часов до 17:30 водоканал ограничит подачу воды в дома №№ 6-24, 9-15 по улице Героев Стратосферы, №№ 2-6; 1-7 по улице Раисы Беляевой, №№15-27; 18-22, по улице Циолковского, №№ 55-59,124-140 по улице Ленинградской, №№16-22, по улице Кулибина. Не будет воды и в четырёх социальных объектах: родильном доме №2, зоопарке им. Попова, больнице №16 и доме ребёнка на улице Ленинградской.

Сейчас администрация «РВК-Воронеж» оповещает персонал соцобъектов о грядущих работах. Горожан просят запастись водой.

Напомним, реконструкция городского стадиона «Буран» началась осенью прошлого года. А открытие намечено на 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU