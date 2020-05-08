Еще 35 жителям Воронежской области поставили диагноз «коронавирус»

8 Май 2020 2020-05-08T09:41:20+03:00

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По данным оперативного штаба Воронежской области по борьбе с коронаврирусом на утро 8 мая в регионе зарегистрировали 35 новых диагнозов. Теперь общее количество заболевших составляет 766 человек. 209 человек уже справивились с болезнью, 12 умерли.

Напомним, накануне выздоровели сразу 44 пациента. Это самая большая цифра за весь период эпидемии в Воронеже.

В стационарах с подозрением на болезнь находятся 783 человека, еще 2035 человек сидят дома на карантине. Самое большое число зараженных в Воронеже и Новоусманском районе. По данным врачей, 57 процентов заболевших коронавирусом, переносят болезнь без симптомов.

ИСТОЧНИК KP.RU