Еще 35 жителям Воронежской области поставили диагноз «коронавирус»
По данным оперативного штаба Воронежской области по борьбе с коронаврирусом на утро 8 мая в регионе зарегистрировали 35 новых диагнозов. Теперь общее количество заболевших составляет 766 человек. 209 человек уже справивились с болезнью, 12 умерли.
Напомним, накануне выздоровели сразу 44 пациента. Это самая большая цифра за весь период эпидемии в Воронеже.
В стационарах с подозрением на болезнь находятся 783 человека, еще 2035 человек сидят дома на карантине. Самое большое число зараженных в Воронеже и Новоусманском районе. По данным врачей, 57 процентов заболевших коронавирусом, переносят болезнь без симптомов.
ИСТОЧНИК KP.RU