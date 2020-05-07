2020-05-07T22:03:55+03:00
Звезды

9 мая в 10 утра Су-34 пролетят над центром Воронежа, а салют будет на Погоново

Стали известны подробности праздничных мероприятий
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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День Победы Воронеж отметит в режиме самоизоляции. Без массовых шествий "Бессмертного полка" (акция пройдет в соцсетях), военного парада на площади Ленина и уличных гуляний. Но праздник будет в новом формате.

Утром в Воронеже пройдет авиапарад. С 10.00 до 10.12 восемь Су-34, заходя с левого берега, пролетят над центром города.

А вечером ожидается салют. Правда, на это событие горожан не приглашают. Он пройдет на полигоне Погоново. Артиллерийские расчеты произведут 30 залпов из шести 100-мм противотанковых орудий МТ-12 «Рапира».

Губернатор Александр Гусев акцентировал внимание, что это не праздничный, а памятный салют - дань памяти погибших. Власти решают вопрос о трансляции этого события - чтобы салют смогли посмотреть все желающие из дома.

О других онлайн мероприятиях читайте нашу подборку 9 мая на самоизоляции: как воронежцам отметить праздник

ИСТОЧНИК KP.RU

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