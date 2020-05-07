Дело воронежца, забившего до смерти пенсионерку ради медалей, доверили суду присяжных

7 Май 2020 2020-05-07T13:28:09+03:00

Один их отморозков уже сел на 18 лет за то, что забил до смерти 89-летнюю женщину, теперь настала очередь его подельника. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Изменить размер текста: A A

Сотрудники региональной прокуратуры передали в суд уголовное дело 30-летнего воронежца.

По версии следствия, июльским утром 2015 года двое пьяных приятелей постучались в квартиру к 89-летней жительнице, живущей на улице Ленинградской. Пенсионерка открыла им дверь. Тогда отморозки потребовали от нее отдать все деньги. Пожилая женщина отказалась. Тогда ее избили до смерти, перерыли квартиру, но ни денег, ни особо ценных вещей не нашли. Захватив с собой только юбилейные медали к 60-летию и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, мерзавцы убежали.

Одного из убийц нашли быстро. В декабре 2016 года его осудили на 18 лет колонии строгого режима. Другой (тот самый 30-летний воронежец) пустился в бега. Его поймали только в декабре 2019 года. Теперь он будет отвечать по двум статьям: п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище» и п.п. «в», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, группой лиц, сопряженное с разбоем». Очевидно, что ему грозит срок не меньше, чем тот, к которому приговорили подельника. Это дело будут рассматривать в Воронежском областном суде с участием присяжных заседателей.

ИСТОЧНИК KP.RU