Обвалившийся у воронежского «Максимира» коллектор заменят на полиэтиленовый трубопровод со сроком службы 50 лет

7 Май 2020 2020-05-07T12:03:24+03:00

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После майских праздников коммунальщики приступят к восстановлению канализационного коллектора в районе улицы Землячки, который обвалился зимой.

Первым этапом реконструируют аварийный участок протяженностью 640 метров, проходящий вдоль Ленинского проспекта вблизи ТРЦ «Максимир». Вместо изношенного железобетонного коллектора проложат полиэтиленовый трубопровод со сроком службы более 50 лет.

- Пропускная способность нового коллектора улучшится в разы. Скорость потока возрастет благодаря более гладкой поверхности полимерного материала, а также за счет расширения трубы до 1000 мм (вместо 800 мм), это позволит увеличить объемы прохождения стоков и даст возможность подключения новых абонентов, - рассказали в «РВК-Воронеж». – Работы будут проводиться без остановки услуги «водоотведение». Для этих целей задействуем временную резервную линию и оборудование для перекачки стоков.

На реконструкцию участка потратят около 85 млн рублей. В эксплуатацию его планируют ввести в середине осени.

На втором этапе собираются заменить ещё 1260 метров сетей канализации.

ИСТОЧНИК KP.RU