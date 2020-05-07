2020-05-07T11:53:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, в каких районах Воронежской области больше болеют коронавирусом

Больше всего случаев этой заразы зарегистрировали в Новоусманском, Россошанском и Лискинском
Юрий КОЗЛОВ
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Среди районов больше всего случаев заболеваний коронавирусом зарегистрировали в Новоусманском - 41.Среди районов больше всего случаев заболеваний коронавирусом зарегистрировали в Новоусманском - 41.Фото: из архива «КП»
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На заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса руководитель регионального управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев рассказал, где в нашей области зафиксировали наибольшее количество больных коронавирусом.

55,5 процентов случаев этого заболевания зафиксировали в Воронеже. А по районам картина такая: больше всего заразились в Новоусманском районе – 41 человек. На втором месте Россошанский (26), на третьем – Лискинский (25). Надо учесть, что один из этих районов очень близок к Воронежу, а два других – просто крупные. Так что об эффективности борьбы с новым коронавирусом эти сведения впрямую не говорят.

Далее по количеству подхвативших эту заразу идут Рамонский район (18 случаев), Кантемировский (16), Поворинский (15) и Аннинский и Подгоренский (по 12).

ИСТОЧНИК KP.RU

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