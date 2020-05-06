2020-05-06T17:04:17+03:00
Общество

Учебный год для воронежских школьников закончится досрочно

В большинстве классов последние уроки пройдут 15 мая
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Олег УКЛАДОВ
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Учебный год для воронежских школьников завершится досрочно. Об этом 6 мая сообщил региональный департамент образования, науки и молодежной политики. Рекомендации уже направлены в образовательные учреждения. Так, для 1-8 классах уроки закончатся 15 мая, в 10 классах - 29 мая, в 9 и 11 - 5 июня.

- По желанию родителей, педагоги продолжат занятия с детьми по общеразвивающим программам. Не будет прекращена и воспитательная работа, в том числе в режиме онлайн. Наши дети должны чувствовать внимание педагогов и не должны до лета быть предоставленными сами себе, - добавили в департаменте. - Промежуточную аттестацию проведут по результатам завершенного учебного периода.

Напомним, ранее областное ведомство сообщало о досрочном завершении обучения только по некоторым предметам. Речь шла об уроках по окружающему миру, основам религиозной культуры и светской этики, физкультуре, изобразительному искусству, музыке, технологии и ОБЖ. Однако из-за ситуации с коронавирусом решение пришлось скорректировать. По этой же причине на федеральном уровне обсуждается вопрос об отмене ОГЭ для девятиклассников и об очередном переносе дат проведения ЕГЭ для выпускников 11 классов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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