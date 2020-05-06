Масочный режим в Воронеже в период коронавируса: когда введут и для чего необходим

6 Май 2020 2020-05-06T12:05:01+03:00

Детали режима пока не уточняются, но, вероятно, он будет сделан по аналогии со столичным Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Кроме того, будет рекомендовано носить и перчатки

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В Воронежской области в ближайшие дни будет введен масочный режим. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

- Ношение перчаток будет рекомендовано. «Введение масочного режима не отменяет режима самоизоляции. Важно обеспечить средствами защиты социально незащищенные категории жителей региона. Поручаю профильным ведомствам проработать этот вопрос, - прокомментировал губернатор Александр Гусев.

Детали режима пока не уточняются, но, вероятно, он будет сделан по аналогии со столичным: недавно губернатор Московской области сообщил, что жителей региона обяжут носить в общественных местах маски.

Соответственно нововведение в столице будет касаться всех без исключения людей, которые выходят за пределы своих квартир и домов. Вероятно, того же стоит ожидать и у нас.

Напомним, глава нашего региона 29 апреля на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу попросил владельцев и руководителей предприятий, которые не прерывали свою работу или собирались возобновить ее с 6 мая, сделать 6, 7 и 8 мая выходными днями. Позже вышел указ о продлении особого режима до 11 мая включительно.

Отметим, что вопрос :«Где маски?» - был одним из самых популярных на «горячей линии» по коронавирусу в регионе, по крайней мере в первые недели режима самоизоляции. После власти сообщили о закупке около миллиона медицинских масок.

Ранее волонтеры благотворительных организаций «Рассвет» и «Бутик добра» начали шить многоразовые маски для воронежских больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU