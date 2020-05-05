Драмтеатр покажет воронежцам записи спектаклей про войну

5 Май 2020 2020-05-05T19:32:15+03:00

Посмотреть их можно на сайте театра и в соцсетях

Изменить размер текста: A A

До 10 мая на онлайн-ресурсах Кольцовского театра - на сайте и в соцсетях - можно посмотреть проекты, посвященные 75-летию Великой Победы

.На этой неделе зрители увидят записи спектаклей из архива театра, посвященных событиям Великой Отечественной войны: «Вечно живые» по пьесе Виктора Розова (6 мая), «Как это все далеко: любовь, весна и юность…» по мотивам рассказов Платонова (7 мая), музыкальный спектакль Владимира Петрова «Ворон» (8 мая). Видео будут доступны для просмотра в течение недели на сайте театра.

Кроме того, ежедневно в 18.00 ведущие актеры театра читают детские военные рассказы и стихи известных авторов: Твардовского, Алексеева, Богомолова, Драгунского, Симонова, Митяева, видео сопровождается сурдопереводом.

ИСТОЧНИК KP.RU