2020-05-05T19:32:15+03:00
Звезды

Драмтеатр покажет воронежцам записи спектаклей про войну

Посмотреть их можно на сайте театра и в соцсетях
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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До 10 мая на онлайн-ресурсах Кольцовского театра - на сайте и в соцсетях - можно посмотреть проекты, посвященные 75-летию Великой Победы

.На этой неделе зрители увидят записи спектаклей из архива театра, посвященных событиям Великой Отечественной войны: «Вечно живые» по пьесе Виктора Розова (6 мая), «Как это все далеко: любовь, весна и юность…» по мотивам рассказов Платонова (7 мая), музыкальный спектакль Владимира Петрова «Ворон» (8 мая). Видео будут доступны для просмотра в течение недели на сайте театра.

Кроме того, ежедневно в 18.00 ведущие актеры театра читают детские военные рассказы и стихи известных авторов: Твардовского, Алексеева, Богомолова, Драгунского, Симонова, Митяева, видео сопровождается сурдопереводом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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