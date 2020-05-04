2020-05-04T18:34:25+03:00
Общество

Воронежцев во время самоизоляции приглашают на виртуальную экскурсию по зоопарку

Экскурсовод расскажет вам об обитателях городского зоопарка
Олег ИВАНОВ
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До 12 мая воронежцам нужно соблюдать режим самоизоляции, но чтобы горожане не заскучали городской зоопарк подготовил виртуальную экскурсию. Познакомиться с различными обитателями можно, не выходя из дома. Первая часть прогулки с животными уже доступна в социальных сетях зоопарка.

Кстати в этой части виртуальной экскурсии нет истории о живущей в воронежском зоопарке паре лебедей-шипунов. Многие и не задумывались, как красивые птицы попали туда. Удивительную историю спасения рассказали сотрудники зоопарка.

Ранее мы сообщали, что 9 мая Никитинский театр покажет прямую трансляцию документального спектакля, приуроченного к 75-летию Победы. В основу постановки «Письма войны» войдут реальные документы.

А театр оперы и балета в честь 9 мая покажет воронежцам бесплатно оперетту-песню «Василий Теркин».

Виртуальная экскурсия по воронежскому зоопарку.часть 1

ИСТОЧНИК KP.RU

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