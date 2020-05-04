В Воронежской области еще 8 человек выздоровели от коронавируса на 4 мая

4 Май 2020 2020-05-04T17:51:52+03:00

В то же время 4 мая официально подтвердили заражение новым коронавирусом еще у 34 человек Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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Число выздоровевших от нового коронавируса в Воронежской области выросло до 138 человек. Об этом 4 мая сообщили в региональном оперативном штабе. За день до этого мы говорили о 130 пациентах, победивших болезнь. То есть только за сутки выписали еще восьмерых.

В то же время 4 мая официально подтвердили заражение новым коронавирусом еще у 34 человек. Как сообщили в региональном оперативном штабе, пациенты с Covid-19 находятся под наблюдением врачей. Полный круг их контактов установлен, с ними ведется работа.

Также отметим, что работы по строительству новой инфекционной больницы на улице Ростовской в Воронеже завершены на 8%. Возведение медучреждения ведется круглосуточно и не отстает от графика.

ИСТОЧНИК KP.RU