В Воронежской области новый коронавирус подтвердился еще у 34 человек на 4 мая

4 Май 2020 2020-05-04T09:23:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронежской области 4 мая официально подтвердили заражение новым коронавирусом еще у 34 человек. Как сообщили в региональном оперативном штабе, пациенты с Covid-19 находятся под наблюдением врачей. Полный круг их контактов установлен, с ними ведется работа.

3 мая скончался 10 пациент с коронавирусом в Воронежской области: от осложнения болезни умер 70-летний мужчина. У пенсионера развилась двусторонняя тотальная пневмония.

В больницах остаются 702 человека. Еще 3046 - под домашним наблюдением. Количество выздоровевших достигло 130 человек. Среди них два пенсионера в возрасте 80 и 90 лет. Причем 90-летний мужчина находился на ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU