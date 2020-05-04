2020-05-04T09:23:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области новый коронавирус подтвердился еще у 34 человек на 4 мая

Количество выздоровевших достигло 130 человек
Олег ИВАНОВ
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В больницах остаются 702 человекаВ больницах остаются 702 человекаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Воронежской области 4 мая официально подтвердили заражение новым коронавирусом еще у 34 человек. Как сообщили в региональном оперативном штабе, пациенты с Covid-19 находятся под наблюдением врачей. Полный круг их контактов установлен, с ними ведется работа.

3 мая скончался 10 пациент с коронавирусом в Воронежской области: от осложнения болезни умер 70-летний мужчина. У пенсионера развилась двусторонняя тотальная пневмония.

В больницах остаются 702 человека. Еще 3046 - под домашним наблюдением. Количество выздоровевших достигло 130 человек. Среди них два пенсионера в возрасте 80 и 90 лет. Причем 90-летний мужчина находился на ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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