В Воронеже жители целого микрорайона остались без воды 1 мая

1 Май 2020 2020-05-01T19:00:39+03:00

К устранению технологического повреждения привлечена вся необходимая спецтехника. Фото: Юлия ДИДЕНКО

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В Воронеже жители микрорайона Придонской остались без воды в пятницу, 1 мая. Об этом «КП-Воронеж» сообщили читатели.

Как пояснили в пресс-службе «РВК-Воронеж», причиной стала авария. На трубопроводе диаметром 150 мм на улице 232 стрелковой дивизии.произошла утечка.

- Основанная сложность работ заключалась в демонтаже неисправного гидранта с последующей заменой и необходимостью проведения комплекса работ по запуску его в эксплуатацию, - пояснили в организации. - К устранению технологического повреждения привлечена вся необходимая спецтехника. В их числе два экскаватора, гидромолот, мобильная перекачивающая станция и семь сотрудников водоканала.

Водоснабжение ограничили в десяти домах по улице 232 стрелковой дивизии. Туда организовали подвоз технической воды.

По информации водоканала, сейчас основной этап работ завершен. Водоснабжение частично восстановлено. Без воды остаются пока только верхние этажи.

ИСТОЧНИК KP.RU