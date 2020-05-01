2020-05-01T14:22:33+03:00
Происшествия

В Воронежской области задержали парня с наркотиками в бутылке из-под кетчупа

Запрещенные вещества замаскировали под продуктовый набор
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.
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В Россошанском районе сотрудники полиции задержали 21-летнего местного жителя с партией наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 1 мая.

В Россоши на улице Сергея Лазо инспекторы ДПС остановили ВАЗ-2110. На заднем пассажирском сидении у 21-летнего водителя нашли бутылку из-под кетчупа и сверток с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что в них было около 80 граммов гашишного масла и 12 граммов марихуаны.

Парень пояснил, что собирался сбыть вещества через тайники в местах, которые должны были указать неустановленные соучастники.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

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