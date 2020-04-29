В Воронежской области 29 апреля изолировали еще 20 человек с подозрением на коронавирус
29 апреля к 19:00 число жителей Воронежской области, изолированных в медучреждениях с подозрением на новый коронавирус, выросло до 573. До этого мы говорили о 553. То есть за сутки прибавилось еще 20 пациентов. Данную информацию предоставили в оперативном штабе по коронавирусу.
Под медицинским наблюдением на дому также находится 2 583 человека - ранее было 2575.
Диагноз в Воронежской области подтвержден у 459 человек. Так, 29 апреля было выявлено 39 новых случаев заражения Covid-19. Среди новых выявленных заболевших - 10 приезжих из Москвы и Московской области, а также двое детей 3 и 12 лет, заразившихся контактным способом.
Умерли девять пациентов с коронавирусом. 29 апреля стало известно, что в воронежской БСМП №8 скончался мужчина в возрасте 68 лет. Его финальный тест на коронавирус дал положительный результат.
Выздоровели и выписаны 74 воронежца. 29 апреля еще 17 человек в регионе победили коронавирусную инфекцию.
ИСТОЧНИК KP.RU