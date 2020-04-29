2020-04-29T19:40:11+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области 29 апреля изолировали еще 20 человек с подозрением на коронавирус

Под медицинским наблюдением на дому также находится 2 583 человека
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Число изолированных в медучреждениях с подозрением на новый коронавирус воронежцев выросло до 573Число изолированных в медучреждениях с подозрением на новый коронавирус воронежцев выросло до 573Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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29 апреля к 19:00 число жителей Воронежской области, изолированных в медучреждениях с подозрением на новый коронавирус, выросло до 573. До этого мы говорили о 553. То есть за сутки прибавилось еще 20 пациентов. Данную информацию предоставили в оперативном штабе по коронавирусу.

Под медицинским наблюдением на дому также находится 2 583 человека - ранее было 2575.

Диагноз в Воронежской области подтвержден у 459 человек. Так, 29 апреля было выявлено 39 новых случаев заражения Covid-19. Среди новых выявленных заболевших - 10 приезжих из Москвы и Московской области, а также двое детей 3 и 12 лет, заразившихся контактным способом.

Умерли девять пациентов с коронавирусом. 29 апреля стало известно, что в воронежской БСМП №8 скончался мужчина в возрасте 68 лет. Его финальный тест на коронавирус дал положительный результат.

Выздоровели и выписаны 74 воронежца. 29 апреля еще 17 человек в регионе победили коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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