2020-04-28T15:08:21+03:00
Происшествия

Жительница Воронежа попалась на уловку мошенницы, разместившей в соцсети рекламу интернет-магазина

Подозреваемую нашли в Красноярске
Елена ФЕДЯШЕВА
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Полицейские просят доверять только официальным сайтам компанийПолицейские просят доверять только официальным сайтам компанийФото: из архива «КП»
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47-летняя жительница Воронежа в соцсети нашла страницу интернет-магазина, торгующего верхней одеждой. Пожелав купить вещь, она написала продавцу. В ответ получила сообщение о необходимости стопроцентной оплаты товара, который потом вышлют почтой. Потерпевшая перевела 30500 рублей на указанные реквизиты.

Спустя какое-то время, так и не получив посылки, женщина попыталась снова связаться с продавцом. И выяснила, что страница в соцсети заблокирована. Поняв, что ее обманули, потерпевшая написала заявление в полицию.

Оперативникам удалось вычислить автора объявления. Под подозрение попала 26-летняя жительница Красноярска, уже привлекавшаяся к уголовной ответственности. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «мошенничество», предусматривающей наказание до 5 лет заключения.

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам быть бдительнее при покупке товаров в сети Интернет и дают следующие советы:

- Если продавец требует перечислить ему полную или частичную предоплату за приобретаемый товар на электронный счет, подумайте, готовы ли вы доверить деньги незнакомому человеку. Изучите, обладает ли фирма, продавец или работодатель необходимой юридической документацией, есть ли отзывы или рекомендации о данных лицах. Позвоните по указанным на сайте телефонам до того, как решитесь перечислить деньги. Помните, что перечисляя деньги незнакомцам, вы не получаете гарантий их возврата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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