Воронежский прыгун в воду Дмитрий Саутин расскажет на ТВ, как забыл плавки на своей первой Олимпиаде

28 Апр 2020 2020-04-28T09:35:17+03:00

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28 апреля на телеканале «Матч ТВ» покажут фильм об уроженце Воронежа, известном прыгуне в воду Дмитрии Саутине. Двукратный олимпийский чемпион - единственный в истории этого вида спорта обладатель 8 олимпийских наград! Фильм выйдет в новом документальном цикле «Одержимые». Лента состоит из четырёх серий.

Дмитрий Саутин подробно расскажет о самых значимых этапах своей карьеры. Спортсмен вспомнит, как начал заниматься в родном городе прыжками в воду, и какую роль в его становлении сыграла знаменитый тренер Татьяна Стародубцева. Под ее бессменным руководством хулиган из рабочего района Воронежа тренировался с семи лет и до конца карьеры. Одержимость спортом, стойкость и целеустремленность, упрямство и упорство помогли будущему чемпиону уже в 17 лет войти в состав основной сборной.

До Саутина китайская школа прыжков в воду считалась самой сильной. Но соперничать с «русским роботом», так называли его западные СМИ, представителям Поднебесной было невероятно сложно. Дмитрий стал первым, кто получил оценку выше 100 баллов за один прыжок. Стремление к победам не могли остановить даже физические травмы. Ножевое ранение, воспаление сухожилий запястья, проблемы с позвоночником, десятки операций… Врачи советовали ему оставить спорт. Но он одержал победу над болью, добившись выдающихся успехов. В частности, на Олимпиаде-2000 в Сиднее выиграл медали во всех четырех номерах индивидуальной программы! Дважды Саутин завоевывал звание спортсмена года в России, оставляя позади футболистов, хоккеистов, баскетболистов.

- На дебютной Олимпиаде в Барселоне со мной произошел казус: уже в бассейне обнаружил, что забыл в отеле плавки. А до начала финала на 3-метровом трамплине остались считанные минуты, - вспоминает спортсмен. - Со стыдом пришлось признаться тренеру, что мне не в чем прыгать. На это Татьяна Александровна Стародубцева спокойно ответила: мне все равно, хоть в трусах выступай! Спас меня мексиканец Фернандо Платас, предложивший на выбор 30 плавок. Я нашел модель без надписи «Мексика», выиграл в ней бронзовую медаль и вечером в олимпийской деревне со словами благодарности пытался вернуть Фернандо. А он лишь сказал: «оставь себе, это «святые плавки», в которых ты завоевал олимпийскую награду».

Фильм выйдет на «Матч ТВ» 28 апреля в 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU